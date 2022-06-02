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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:59

В Сбербанке сочли, что для соблюдения нормативов достаточно капитализации прибыли 2021 г.

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк всегда консервативно подходил к формированию капитала, для соблюдения нормативов и продолжения кредитования банку будет достаточно капитализировать прибыль 2021 года, заявил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"Разумеется, санкции оказали давление на наш бизнес. Однако мы всегда придерживались консервативного подхода в управлении капиталом. Мы поддерживали запас над лимитами Банка России, который был нам необходим как раз для того, чтобы в стрессовое время поддержать нашу достаточность. Поэтому капитализации прибыли прошлого года будет вполне достаточно для соблюдения всех лимитов Банка России на достаточность капитала и для продолжения кредитования как физических, так и юридических лиц", - сообщил Греф журналистам в кулуарах "Форума решения социальных задач" АСИ.

Ранее наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам чистую прибыль за 2021 год не распределять, дивиденды не выплачивать. Сбербанк в 2021 году увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,6 раза - до рекордных 1,246 трлн рублей с 760,3 млрд рублей прибыли в 2020 году. По РСБУ чистая прибыль Сбербанка без учета событий после отчетной даты (СПОД) в 2021 году выросла в 1,6 раза - до 1,237 трлн рублей.

США 6 апреля 2022 года ввели в отношении Сбербанка и ряда подконтрольных ему компаний блокирующие санкции. Они предусматривают "заморозку" активов в США, а также запрет американским гражданам проводить какие-либо операции с банком. Аналогичные ограничения в отношении Сбербанка ввели и некоторые другие страны.

Греф добавил, что в текущих условиях Сбербанк не рассматривает возможность приобретения других банков.

Сбербанк Герман Греф
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