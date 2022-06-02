Нацбанк Украины в мае увеличил продажу иностранной валюты в 1,7 раза до $3,4 млрд

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Объем интервенций Нацбанка Украины (НБУ) по продаже валюты в мае увеличился в 1,7 раза по сравнению с показателями марта и апреля – до $3,4 млрд.

"Интервенции Национального банка по продаже валюты выросли с $2 млрд в среднем за месяц в марте-апреле до $3,4 млрд в мае", - говорится в пресс-релизе центробанка.

Кроме того, в мае увеличилась разница между курсом наличного рынка и официальным. Это усилило негативные эффекты для экономики от системы множественных курсов, обусловленной ограничениями на операции с валютой и трансграничные переводы, отмечает НБУ.

Как сообщалось, Национальный банк 24 февраля приостановил работу валютного рынка Украины, кроме продажи валюты, и зафиксировал курс на уровне официального на тот день – 29,2549 грн./$1, что привело к появлению "черного" рынка наличной валюты, на котором в первые дни курс достигал 39-40 грн./$1. Позднее регулятор разрешил продажу валюты в некоторых финорганизациях по решению их руководства.

Следующий шаг по либерализации НБУ сделал с 15 апреля, когда предоставил банкам и небанковским финучреждениям право продавать наличную валюту по всей территории страны по курсу не выше "официальный плюс 10%", однако в пределах объема приобретенной валюты. Помимо этого, с 21 мая НБУ отменил верхний лимит как курса продажи наличной валюты банками на Украине, так и курса конвертации гривны в иностранную валюту посредством банковских карт за пределами страны.