Рост цен производителей в еврозоне в апреле достиг рекордных 37,2%

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Цены производителей (индекс PPI) в еврозоне в апреле взлетели на 37,2% по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat).

Подъем ускорился с 36,9% в марте и стал максимальным за всю историю подсчета показателя.

Между тем, аналитики в среднем ожидали еще более значительного повышения – на 38,5%, сообщает Trading Economics.

Эти данные означают, что пик инфляционного давления в европейских странах пока еще не пройден, отмечают эксперты. Они могут подтолкнуть Европейский центральный банк к началу ужесточения денежно-кредитной политики и подъему процентных ставок.

Стоимость энергоносителей в еврозоне в апреле почти удвоилась в годовом выражении (+99,2%), потребительские товары длительного пользования подорожали на 8,5%, кратковременного пользования - на 11,2%.

Без учета волатильных цен на энергоносители цены производителей в еврозоне увеличились на 15,6%.

Индекс PPI в апреле по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 1,2%. Эксперты прогнозировали подъем на 2,3%. При этом в марте был зафиксирован скачок на 5,3%.