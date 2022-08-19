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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Рост цен производителей в Германии побил очередной рекорд в июле

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Цены производителей (индекс PPI) в Германии в июле взлетели на 37,3% в годовом измерении, показалиданные Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

Это максимальное повышение с 1949 года, с начала ведения расчетов. Показатель бил рекорды с декабря по май. В июне рост замедлился до 32,7% с майских 33,6%.

Аналитики в среднем ожидали продолжения замедления темпов подъема цен производителей в ФРГ до 32%, сообщает Trading Economics.

В помесячном выражении цены производителей в июле поднялись на 5,3% после роста на 0,6% месяцем ранее. Июльский подъем также стал максимальным за всю историю расчетов показателя.

Стоимость энергии подскочила более чем в 2 раза (на 105%) в годовом выражении. В том числе газ подорожал в 2,6 раза (на 163,8%), электричество - в 2,3 раза (на 125,4%).

Цены производителей без учета цен на энергию поднялись на 14,6%.

Стоимость производства промежуточных товаров выросла на 19,1%, товаров кратковременного пользования - на 16,2%, долговременного пользования - на 10,9%. Выпуск капитальных товаров подорожал на 8%.

Германия Destatis PPI
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