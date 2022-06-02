Зерно в РФ на 2 июня посеяно на 26,8 млн га

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Сев зерна в РФ, по данным на 2 июня, проведен на 26,8 млн га, что на 1,6 млн га меньше, чем на аналогичную дату прошлого года (на 28,4 млн га). Об этом сообщается в материалах Минсельхоза.

По сравнению с предыдущей неделей отставание сократилось на 0,3 млн га.

Яровая пшеница посеяна на 11,9 млн га (на 12,7 млн га в 2021 году), ячмень - на 6,8 млн га (на 7,2 млн га), кукуруза на зерно - на 2,7 млн га (на 2,9 млн га), рис - на 151 тыс. га (на 173,2 тыс. га).

Посевы сахарной свеклы увеличились до 1 млн 034,7 тыс. га против 1 млн 017,8 тыс. га годом ранее.

Лен-долгунец посеян на 31,2 тыс. га (на 38,8 тыс. га в прошлом году), подсолнечник - на 8,7 млн га (на 8,9 млн га), рапс - на 1,7 млн га (на 1,3 млн га), соя - на 2,9 млн га (на 2,4 млн га).

Картофель в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах посажен на 242,4 тыс. га (на 241,1 тыс. га). Овощи посеяны на 148,8 тыс. га (на 148,9 тыс. га).

Всего яровой сев проведен на 48,2 млн га против 48,5 млн га годом ранее.

Как сообщалось, яровой сев в этом году в РФ планируется провести на 53,6 млн га. Общая посевная площадь составит 81,3 млн га, что на 1 млн га больше, чем в прошлом году.