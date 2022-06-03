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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

Москва попросила КНР разрешить поставки мяса птицы с 8 российских предприятий

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Россельхознадзор попросил Государственное таможенное управление (ГТУ) Китая отменить ограничения на поставки мяса птицы с 8 российских предприятий.

Речь идет, в частности, о шести предприятиях по производству мяса птицы, которые находятся на территории Татарстана, Томской и Челябинской областей, уточнила пресс-служба Россельхознадзора. Ранее в этих регионах Россельхознадзор проводил работу по ликвидации рисков, связанных с распространением высокопатогенного гриппа птиц, и в результате они они получили статус благополучных по этому заболеванию.

Также просьба касалась еще двух предприятий, которые ранее неудовлетворительно прошли инспекцию китайских специалистов. В Пекин направлены материалы об устранении выявленных недочетов.

Представители ГТУ КНР сообщили, что изучают документы и по результатам их анализа рассмотрят вопрос об открытии поставок с этих российских предприятий, говорится в пресс-релизе.

Сейчас на поставки в Китай имеют разрешение 48 российских птицеводческих компаний. Китай - один из крупных покупателей продукции российского птицеводства. По данным Национального союза птицеводов, на него приходится более 50% российского экспорта. В прошлом году, по данным союза, Россия всего экспортировала 305 тысяч тонн мяса птицы.

Китай Россельхознадзор ГТУ КНР
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