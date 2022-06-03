ФАС предложила повысить регулируемые цены "Газпрома" для промышленности на 5%

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба предлагает с 1 июля 2022 года повысить регулируемые цены на газ "Газпрома" для промышленности в России на 5%.

Проект соответствующего приказа регулятора размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Также опубликован приказ и в отношении поставок для населения, но пока без приложения с новым уровнем цен.

Размер индексации оптовой цены определяется макропрогнозом (прогноз социально-экономического развития РФ на трехлетнюю перспективу, разрабатываемый Минэкономразвития и одобряемый правительством). В макропрогнозе от сентября 2021 года Минэкономразвития предусмотрело индексацию оптовых регулируемых цен на газ для промышленности на 5% в 2022 году, 4% в 2023, 4% в 2024 гг. Для населения все осталось как прежде – по 3%.

Автоматически индексация регулируемой цены может сказаться и на цене поставок газа независимых производителей, которые продают энергоресурс с привязкой к регулируемой цене "Газпрома", а также к цене газа на бирже.

Однако это только оптовая цена – она в стоимости газа для конечного потребителя дает 80% стоимости, еще 15% составляет плата за транспортировку по сетям газораспределения, а еще 5% – плата за снабженческо-сбытовые услуги региональных газовых компаний.

Год назад, 1 июля 2021 года оптовая регулируемая цена на газ для всех категорий потребителей выросла на 3%.