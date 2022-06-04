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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:39

"Промсвязьбанк" начал работу на территории ДНР

"Промсвязьбанк" начал работу на территории ДНР
Фото: Максим Стулов/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Один из крупнейших российских банков - "Промсвязьбанк" - начал свою деятельность на территории ДНР. Об этом говорится в соответствующем постановлении Государственного комитета обороны (ГКО) Донецкой народной республики.

"Право предоставления банковских и иных финансовых услуг, в том числе кредитование юридических и физических лиц, открытия и ведения банковских счетов и так далее на территории ДНР приобретает Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" (РФ, Москва)", - говорится в тексте постановления, распространенном ГКО ДНР в субботу.

Ранее в телеграм-каналах сообщалось, что аналогичное решение было принято и в ЛНР. Официальных подтверждений этой информации пока нет.

В начале мая сообщалось, что "Промсвязьбанк" открыл первые два офиса в Крыму - в Симферополе и Севастополе.

Промсвязьбанк ДНР
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