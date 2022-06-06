Роспотребнадзор приостановил ввоз и продажу в РФ лапши американской Nissin Foods

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор приостановил ввоз и обращение в России американской лапши быстрого приготовления "Nissin Cup Noodle с говядиной", в которой обнаружена генномодифицированая соя, сообщили в ведомстве.

"Чтобы не допустить негативного воздействия на здоровье людей, Роспотребнадзор принял меры по приостановлению ввоза и обращения пищевой продукции производства Nissin Foods (USA) Co, США", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в продукции зафиксировано наличие трансгенной сои "линий GTS-3-2, A2704-12, A5547-127, MON87708, MON89788, FG72 в количестве более 0,9% (7,2%) каждая, а также незарегистрированной на территории РФ линии ГМО сои DAS-44406-06 в количестве более 0,5%, что нарушает требования технических регламентов Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"".

В ведомстве подчеркнули, что в случае выявления указанной продукции в обороте "настоятельно рекомендуем уведомлять о факте ее реализации органы Роспотребнадзора, а в случае приобретения - не употреблять ее в пищу".