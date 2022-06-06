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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

OFAC уточнил, что конвертация DR компаний РФ не из SDN в локальные акции не нарушает санкции

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Конвертация депозитарных расписок компаний РФ, не включенных в SDN List, в локальные российские акции не нарушает действующий санкционный режим, который запрещает резидентам США новые инвестиции в РФ. Соответствующее разъяснение в понедельник опубликовал OFAC (Управление по контролю за иностранными активами).

Этот запрет также не требует избавляться от ценных бумаг, приобретенных до его вступления в силу, отмечено в обновленном перечне вопросов и ответов OFAC о применении антироссийских санкций.

Кроме того, не будет нарушением и приобретение долей в американском фонде, в состав активов которого входят российские бумаги - если они не занимают в структуре портфеля доминирующую долю. Такие фонды могут продолжать функционировать и привлекать инвестиции резидентов США, а также имеют право продавать российские бумаги (при этом покупать ценные бумаги российских компаний, как ранее, так и вновь выпущенные, резиденты США в соответствии с запретом на новые инвестиции не могут, напоминает OFAC).

В новых разъяснениях OFAC конкретизирует виды транзакций, которые подпадают под запрет на новые инвестиции в РФ. Это, в частности, приобретение недвижимости (кроме как для личного пользования), формирование СП и принятие обязательств по капвложениям, кредитование коммерческих проектов в РФ, покупка долей в российских юрлицах, а также прав на добычу природных ресурсов.

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