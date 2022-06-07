Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:23

Казахстан будет экспортировать нефть под своим названием из-за санкций против РФ

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Национальная компания "КазМунайГаз" (КМГ) и другие казахстанские нефтяные компании будут при отправке сырья на экспорт в сертификате о происхождении нефти указывать название KEBСO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil), чтобы подчеркнуть, что эта нефть имеет казахстанское происхождение, сообщил заместитель председателя правления КМГ Даурен Карабаев.

"С июня месяца КМГ и другие казахстанские компании решили, что в сопроводительных документах, в сертификате о происхождении нефти, будет указано KEBСO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil) для того, чтобы подчеркнуть, что эта нефть имеет казахстанское происхождение, чтобы вопросов не возникало у покупателей", - сказал он на брифинге во вторник.

"КазМунайГаз" является казахстанским национальным оператором по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющим интересы государства в нефтегазовой отрасли. 90,42% акций компании принадлежат госфонду "Самрук-Казына", 9,58% - Национальному банку Казахстана.

Казахстан KEBСO
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Япония подтвердила, что останется в проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2"

Прокуратура сможет оспаривать сделки, совершенные в обход введенных Россией санкций

РФ и Турция достигли предварительного соглашения о поставках украинского зерна из Одессы

РФ и Турция достигли предварительного соглашения о поставках украинского зерна из Одессы

Объем IPO в США и Европе рухнул на 90% в 2022 году

Сооснователь "Яндекса" Волож намерен оспорить введение санкций ЕС против него

Сооснователь "Яндекса" Волож намерен оспорить введение санкций ЕС против него

"Газпром" отказался от моратория на банкротство

В Vitol ждут, что США допустят увеличение поставок иранской нефти ради снижения цен

В Vitol ждут, что США допустят увеличение поставок иранской нефти ради снижения цен

Рынок легковых автомобилей и LCV в РФ в мае рухнул в 6 раз

Рынок легковых автомобилей и LCV в РФ в мае рухнул в 6 раз

ФНБ в мае вырос на 1,47 трлн рублей

ФНБ в мае вырос на 1,47 трлн рублей

"Агрокомплекс Ткачева" приобрел в Крыму предприятие с 20 тысячами га сельхозземель

"Агрокомплекс Ткачева" приобрел в Крыму предприятие с 20 тысячами га сельхозземель
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });