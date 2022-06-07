Казахстан будет экспортировать нефть под своим названием из-за санкций против РФ

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Национальная компания "КазМунайГаз" (КМГ) и другие казахстанские нефтяные компании будут при отправке сырья на экспорт в сертификате о происхождении нефти указывать название KEBСO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil), чтобы подчеркнуть, что эта нефть имеет казахстанское происхождение, сообщил заместитель председателя правления КМГ Даурен Карабаев.

"С июня месяца КМГ и другие казахстанские компании решили, что в сопроводительных документах, в сертификате о происхождении нефти, будет указано KEBСO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil) для того, чтобы подчеркнуть, что эта нефть имеет казахстанское происхождение, чтобы вопросов не возникало у покупателей", - сказал он на брифинге во вторник.

"КазМунайГаз" является казахстанским национальным оператором по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющим интересы государства в нефтегазовой отрасли. 90,42% акций компании принадлежат госфонду "Самрук-Казына", 9,58% - Национальному банку Казахстана.