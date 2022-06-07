Банки РФ под санкциями смогут очистить свои балансы по новой схеме

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ подготовило законопроект, который поможет российским банкам под санкциями очистить свои балансы по новой схеме, сообщает во вторник РБК со ссылкой на поправки.

Поправки разработаны властями для "снижения негативных последствий недружественных действий иностранных государств", согласованы другими министерствами и ведомствами, законопроект был одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности и передан на рассмотрение в кабинет министров, сообщили РБК два источника, близких к правкомиссии.

Согласно проекту закона, подсанкционные банки смогут провести нестандартную реорганизацию: образовать новое юридическое лицо, перевести на него активы, замороженные из-за ограничений, и одновременно пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами. После этого все расчеты по долгам перед клиентами-нерезидентами будут исполняться только за счет активов новой компании, то есть замороженных.

В пресс-службе Банка России РБК сообщили, что речь идет о создании условий для того, чтобы банки, попавшие в сложную ситуацию из-за санкций, "могли бы продолжать деятельность без очевидного финансового содействия со стороны государства".

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования, но провести реорганизацию банки смогут до 1 июля 2023 года. Кредитные организации будут вправе выделить отдельное юрлицо (но не банк) для перевода на него активов, имущества и обязательств с баланса. Перечень того, что можно будет "сбросить" в результате реорганизации, должен быть согласован с ЦБ.

К таким активам может быть отнесено имущество, которым банк фактически не может распоряжаться из-за введенных санкций, а также обязательства перед иностранными лицами из "недружественных" России государств. Речь идет о гражданах таких стран, компаниях, зарегистрированных в этих юрисдикциях, ведущих там деятельность или подконтрольных структурам из "недружественных" стран.

Стоимость активов и имущества, переданных новому юрлицу в результате реорганизации, не может быть меньше величины выведенных по той же схеме пассивов. Определять стоимость активов можно будет с помощью независимого оценщика, однако при вычислении стоимости не должен учитываться тот факт, что банк не может распоряжаться ими из-за санкций. Замороженные активы будут считаться обеспечением по обязательствам перед иностранцами. С момента такой реорганизации банк получит право не раскрывать существенные факты о своей финансово-хозяйственной деятельности в публичном пространстве.