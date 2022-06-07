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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:23

СД "НЛМК" рекомендовал не выплачивать дивиденды за IV кв. 2021 года и I кв. 2022 года

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров группы "Новолипецкого металлургического комбината" ("НЛМК") отменил решение, принятое 2 февраля 2022 года в отношении размера дивидендов за IV квартала 2021 года (12,18 руб. на одну акцию), и рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за этот период, говорится в сообщении компании.

Совет директоров также согласился с рекомендацией менеджмента не выплачивать дивиденды за I квартал 2022 года.

В апреле компания заявила, что менеджмент НЛМК будет рекомендовать не платить финальные дивиденды за 2021 год и за I квартал текущего года.

"Вопросы выплаты дивидендов за I квартал 2022 года и IV квартал 2021 года будут рассмотрены советом директоров в июне 2022 года в рамках подготовки рекомендаций для годового собрания акционеров. В текущих условиях менеджмент будет рекомендовать совету директоров не выплачивать дивиденды за IV квартал 2021 и I квартал 2022 года", - говорилось в сообщении компании.

Акции "Новолипецкого металлургического комбината" утром во вторник снижаются в цене на "Мосбирже" более чем на 2% на новостях о решении совета директоров рекомендовать не выплачивать дивиденды за I квартал 2022 года и IV квартал 2021 года.

К 10:11 на "Мосбирже" акции "НЛМК" подешевели до 126,54 рубля (-2,3%).

Новолипецкий металлургический комбинат НЛМК
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