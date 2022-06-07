Акционеры "Аэрофлота" одобрили допэмиссию 5,4 млрд акций

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Аэрофлота" на внеочередном собрании одобрили допэмиссию 5 424 308 073 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль, сообщила компания. Акции будут размещаться по открытой подписке по цене 34,29 рубля за бумагу.

Одобрены также соответствующие изменения в устав компании.

Если бы "Аэрофлот" разместил максимальное количество новых акций по цене 34,29 рубля, компания привлекла бы около 186 млрд рублей.

Сейчас уставный капитал "Аэрофлота" состоит из 2 444 535 448 обыкновенных акций. Таким образом, по итогам допэмиссии уставный капитал компании может вырасти в 3,2 раза, при этом новые акции могут составить до 69% от увеличенного капитала.

Акции компании на момент закрытия торгов на "Московской бирже" в четверг торговались по цене 26,98 рубля за штуку.

Государство может стать единственным участником новой антикризисной допэмиссии "Аэрофлота", отмечали ранее аналитики инвестбанков.

Совет директоров "Аэрофлота" одобрил допэмиссию в начале мая.

Авиация оказалась одной из отраслей, сильнее всего пострадавших от санкцкий. Российским перевозчикам запрещено летать в страны Евросоюза, Великобританию, США, Канаду. Кроме того, страны Запада прекратили поставки гражданских самолетов и запчастей и обязали своих лизингодателей вернуть из России уже предоставленные в аренду лайнеры.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России, объединяет одноименную флагманскую авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 57,3% акций в "Аэрофлоте", 1,96% составляют квазиказначейские акции, 0,0002% - у менеджмента компании, 40,7% находятся в свободном обращении на "Московской бирже".

Государство может выделить из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на докапитализацию "Аэрофлота" около 107 млрд рублей, сообщал в апреле источник "Интерфакса". Такая мера рассматривается для поддержки группы в условиях санкций. Дополнительные акции планируется разместить по открытой подписке, при этом доля государства в "Аэрофлоте" (сейчас - 57,34%) не должна снизиться по итогам допэмиссии, уточнял источник.

Предыдущее "антикризисное" SPO "Аэрофлота" проводилось осенью 2020 года. Акции размещались по цене 60 рублей за бумагу, всего было привлечено 80 млрд рублей. При этом акции на 50 млрд рублей выкупило государство на средства ФНБ. Прошлая допэмиссия, как заявлял сам "Аэрофлот", была направлена на стабилизацию деятельности компании в условиях кризиса перевозок из-за COVID-19.