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Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2022 год до $107,37 за баррель

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2022 год со $103,35 за баррель до $107,37 за баррель, говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации ведомства (EIA).

При этом Минэнерго сохранило оценку стоимости Brent на 2023 год на уровне $97,24 за баррель.

"Текущие уровни запасов нефти низки, что усиливает потенциал волатильности цен. Фактические ценовые результаты будут во многом зависеть от того, в какой степени существующие санкции, наложенные на Россию, и потенциальные в будущем повлияют на добычу нефти в России или ее продажу на мировом рынке", - говорится в отчете.

По данным EIA, средняя цена Brent в мае составляла $113 за баррель. На сегодняшний день ведомство прогнозирует, что во второй половине 2022 года этот сорт будет стоить в среднем $108 за баррель.

Потребление нефти и жидких углеводородов (ЖУВ) в мире в 2022 году составит 99,6 млн баррелей в сутки, что на 2,1 млн б/с больше, чем в 2021 году, говорится также в обзоре. Такой же прогноз EIA давало и в мае. Прогноз о спросе на нефть в 2023 году управление понизило: потребление увеличится на 1,7 млн б/с - до 101,32 млн б/с. Месяцем ранее ведомство прогнозировало увеличение показателя в 2023 году на 1,9 млн б/с - до 101,5 млн б/с.

Brent США Минэнерго
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