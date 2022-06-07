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Россия выплатит ООН $1,5 млн до 2025 года

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Правительство России решило обеспечить направление представителя России для работы в Департаменте по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций в период с 2022 по 2025 год.

"Осуществить в 2022 - 2025 годах за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета внесение в бюджет Департамента Организации Объединенных Наций взносов на финансирование расходов, связанных с направлением представителя Российской Федерации для работы в Департаменте Организации Объединенных Наций в период с 2022 по 2025 год, в том числе в 2022 году - в размере $400 тысяч, в 2023 году - в размере $374 тысяч, в 2024 году - в размере $390 тысяч и в 2025 году - в размере $408 тысяч" - говорится в документе.

Предполагается, что финансирование этих расходов будет предусмотрено за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину в федеральном бюджете на соответствующий год по подразделу "Международные отношения и международное сотрудничество" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов".

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