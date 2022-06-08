Индексы США завершили день в плюсе несмотря на снижение акций ритейлеров

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Американский фондовый рынок завершил торги во вторник в плюсе после негативного начала дня, вызванного, в том числе, снижением котировок акций ритейлеров.

"Мы по-прежнему находимся в постоянном движении вверх-вниз из-за того, что не знаем, какой будет инфляция, каким будет экономический рост, будет ли рецессия или нет", - заявил главный инвестиционный директор Kleinwort Hambros Фахад Камаль, которого цитирует The Wall Street Journal.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила во вторник в Сенате, что ожидает сохранения высокой инфляции. При этом некоторые аналитики полагают, что темпы роста потребительских цен уже достигли пика, однако насколько быстро инфляция будет ослабевать, остается неясным.

Target Corp., владеющая второй по величине в США сетью дисконтных магазинов, ухудшила прогнозы для показателей рентабельности на второй квартал и весь текущий год. Компания отметила, что будет вынуждена ускорить распродажу избыточных запасов товаров, скопившихся на ее складах. Котировки акций Target снизились на 2,3%.

Новость о распродаже вызвала снижение стоимости бумаг ряда других компаний розничной торговли, включая Walmart Inc. - на 1,2%, Costco Wholesale - на 0,2%, TJX Cos. - на 1,1%. Капитализация интернет-ритейлера Amazon.com Inc. опустилась на 1,4%.

Подешевели на 0,4% акции Goodyear Tire & Rubber Co., которая объявила об отзыве 173 тысяч шин для домов на колесах. Дефекты в них могли быть причиной аварий почти со ста погибшими и пострадавшими.

Котировки акций ритейлера Kohl's Corp. подскочили на 9,5% - до $45,59. Американский розничный холдинг Franchise Group Inc. начал эксклюзивные переговоры о покупке этой компании, которые продлятся три недели. Franchise предлагает около $60 за бумагу Kohl's, оценив, таким образом, стоимость всей компании примерно в $8 млрд. Цена бумаг Franchise выросла на 4,8%.

Капитализация новостной интернет-компании BuzzFeed Inc. увеличилась во вторник на 2,7% после падения на 41% по итогам торгов днем ранее. В начале июня истек шестимесячный период после IPO, в течение которого топ-менеджеры и институциональные инвесторы компании не могли продавать её акции, что и спровоцировало обвал котировок.

Бумаги J.M. Smucker Co. прибавили в цене 5,7%. Производитель продуктов питания в феврале-апреле увеличил чистую прибыль, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий рынка.

Dow Jones Industrial Average во вторник увеличился на 264,36 пункта (0,8%) и достиг 33180,14 пункта. Лидерами подъема выступили бумаги Salesforce Inc., подорожавшие на 2,3%, Chevron Corp. - на 1,9% и Apple Inc. - на 1,8%.

Значение Standard & Poor's 500 за день повысилось на 39,25 пункта (0,95%) и составило 4160,68 пункта. Подъем продемонстрировали десять из одиннадцати отраслевых секторов индекса.

Nasdaq Composite по итогам сессии вырос на 113,86 пункта (0,94%) - до 12175,23 пункта.