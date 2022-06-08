Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:36

Заявка "Газпрома" на прокачку через Украину в среду осталась на уровне около 41 млн куб. м

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - "Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит газа на среду в объеме 41,4 млн кубометров, свидетельствуют данные украинской компании. Показатель во вторник был 40,9 млн кубометров.

Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС Украины - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через ГИС станцию "Сохрановка", ссылаясь на то, что не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков".

"Газпром" считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме. "Украинские специалисты всё это время спокойно работали на ГИС "Сохрановка" и КС "Новопсков" и продолжают это делать, транзит через "Сохрановку" обеспечивался в полном объеме, никаких нареканий от контрагентов не было и нет", - отмечают в российской компании.

При этом украинская сторона настаивает, что оплата по-прежнему должна производиться исходя из расчётного объема транспортировки долгосрочного договора 109 млн куб. м в сутки по правилу "качай или плати". "Газпром" указывает, что украинская сторона сократила возможности транспортировки на треть. "Нафтогаз Украины" заявляет, что теперь недополучает от "Газпрома" оплату за транзит и говорит об обращении в арбитраж.

Украина газ Газпром
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Крупные российские компании с иностранным участием просят распространить на них IT-льготы

Цена нефти Brent поднялась выше $121 за баррель

Wildberries перешел на расчеты в национальных валютах с зарубежными партнерами

Wildberries перешел на расчеты в национальных валютах с зарубежными партнерами

Администрация США попытается получить от Конгресса $4,3 млрд для замены российского урана

Администрация США попытается получить от Конгресса $4,3 млрд для замены российского урана

Япония планирует продолжить обсуждение с РФ соглашения о промысле морских живых ресурсов

Япония планирует продолжить обсуждение с РФ соглашения о промысле морских живых ресурсов

Чиновники предложили не прерывать взыскание "старых" долгов при моратории на банкротство

Банк России втрое повысил пороги переводов денег за рубеж для физлиц

Банк России втрое повысил пороги переводов денег за рубеж для физлиц

Корпорация IBM полностью свернет бизнес в России

Корпорация IBM полностью свернет бизнес в России

Brent подорожала до $120,69 за баррель

Brent подорожала до $120,69 за баррель

Акционеры "Московской биржи" решили не выплачивать дивиденды за 2021 год

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });