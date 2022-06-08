Заявка "Газпрома" на прокачку через Украину в среду осталась на уровне около 41 млн куб. м

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - "Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит газа на среду в объеме 41,4 млн кубометров, свидетельствуют данные украинской компании. Показатель во вторник был 40,9 млн кубометров.

Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС Украины - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через ГИС станцию "Сохрановка", ссылаясь на то, что не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков".

"Газпром" считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме. "Украинские специалисты всё это время спокойно работали на ГИС "Сохрановка" и КС "Новопсков" и продолжают это делать, транзит через "Сохрановку" обеспечивался в полном объеме, никаких нареканий от контрагентов не было и нет", - отмечают в российской компании.

При этом украинская сторона настаивает, что оплата по-прежнему должна производиться исходя из расчётного объема транспортировки долгосрочного договора 109 млн куб. м в сутки по правилу "качай или плати". "Газпром" указывает, что украинская сторона сократила возможности транспортировки на треть. "Нафтогаз Украины" заявляет, что теперь недополучает от "Газпрома" оплату за транзит и говорит об обращении в арбитраж.