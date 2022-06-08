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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Люксембург заморозил активы на 4,267 млрд евро у подсанкционных физлиц и структур

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В Люксембурге заморожены активы граждан и организаций, попавших под санкции Евросоюза из-за событий на Украине, на общую сумму около 4,627 млрд евро, сообщил Минфин герцогства.

Речь идет о банковских счетах и ценных бумагах, принадлежащих 90 физическим лицам и 1100 юридическим лицам. В соответствии с местным законодательством, контролем за исполнением санкций следят Минфин и Минюст страны, у этих ведомств есть полномочия реагировать на случаи нарушений введенных ограничений.

Минфин Люксембурга заверил, что тесно сотрудничает со структурами Евросоюза и заинтересованными ведомствами стран-участниц ЕС, добиваясь, чтобы применение санкций было эффективным.

В начале апреля Еврокомиссия сообщала, что в ЕС на тот момент были заблокированы на 29,5 млрд евро российских и белорусских лиц и организаций, попавших под санкции из-за Украины. Речь шла в том числе о недвижимости, вертолетах, яхтах и предметах искусства.

Люксембург Минфин Евросоюз Украина
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