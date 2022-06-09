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ЕЦБ сохранил ключевые ставки без изменений, планирует поднять их в июле

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%.

Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.

"Совет управляющих ЕЦБ планирует поднять ключевые процентные ставки на 0,25 процентного пункта (п.п.) на июльском заседании, - говорится в пресс-релизе ЕЦБ. - Затем Центробанк планирует вновь поднять ставки в сентябре. Темпы этого повышения будут зависеть от среднесрочных инфляционных прогнозов".

В случае сохранения текущих темпов инфляции или их усиления "более значительное повышение ставки будет целесообразным", отмечают в ЕЦБ.

После сентября европейский Центробанк намерен поднимать ставку постепенно, но устойчивыми темпами.

ЕЦБ
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