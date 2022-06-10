Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,5-0,8%

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу снижением цен blue chips на фоне ухудшения внешней конъюнктуры и нежелания инвесторов покупать в преддверии длительных выходных в России; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,5-0,8%, при этом лидируют в откате акции "Норникеля" из-за отсечки на бирже дивидендов ГМК за 2021 год.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2274,78 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1206,36 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 2,3%.

Доллар подрос до 59,43 рубля (+0,08 рубля).

Подешевели акции "Норникеля" (-4,2%, до 19450 рублей, дивиденды - 1166,22 рубля на бумагу), ПАО "Полюс" (-2,3%), "НЛМК" (-2,2%), "Интер РАО" (-1,6%), "Газпром нефти" (-1,3%), расписки TCS Group (-1,3%), бумаги "ММК" (-1,2%), "Яндекса" (-1%), "НОВАТЭКа" (-0,9%), "Магнита" (-0,8%), "Северстали" (-0,7%), "АЛРОСА" (-0,6%), UC Rusal (-0,6%), "Роснефти" (-0,4%), "МТС" (-0,4%), "Газпрома" (-0,1%), Сбербанка (-0,1% и -0,1% "префы"), ВТБ (-0,1%), Polymetal (-0,1%).

Подорожали акции "РусГидро" (+0,6%), расписки OZON (+0,4%), бумаги "Аэрофлота" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3% и +0,4% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Татнефти" (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу можно назвать негативным: нефть в "минусе", азиатские рынки преимущественно снижаются. Инвесторы ждут статистику по американской потребительской инфляции. Впрочем, для России более актуально то, что благодаря российским дисконтам в Китае инфляция демонстрирует признаки замедления. Тем не менее, отечественный рынок акций будет склонен к снижению перед длинными выходными. Рубль также может немного ослабнуть после того, как были сняты почти все меры валютного контроля.

Главный аналитик финансовой платформы "Банки.ру" Богдан Зварич считает, что мировые рынки просели из-за фиксации прибыли игроками по спекулятивным длинным позициям, накопленной в рамках восстановления рынков от майских минимумов. Поводом выступило ожидание публикации в пятницу статистики по инфляции в США - инвесторы опасаются, что сохранение высокой инфляции будет способствовать активному подъему ставки со стороны ФРС во второй половине текущего года, в результате чего к его окончанию ставка окажется выше ориентиров, ранее обозначенных американским регулятором.

Кроме данных по инфляции в США, важным внутренним фактором для инвесторов станет заседание ЦБ РФ, поскольку снижение ставки может оказать поддержку рынку акций РФ. Индекс МосБиржи, несмотря на ухудшение настроений на внешних фондовых площадках, может попытаться продолжить рост на фоне высоких сырьевых цен, с возвращением в диапазон 2300-2350 пунктов. Закрепление в данном диапазоне будет говорить в пользу возможности развития сценария дальнейшего восстановления, полагает Зварич.

В США индексы акций в четверг упали на 1,9-2,8% во главе с Nasdaq в преддверии выхода в пятницу данных по потребительской инфляции за май.

Высокая инфляция может усилить ожидания, что Федеральная резервная система США продолжит цикл агрессивного повышения ставок во втором полугодии текущего года, несмотря на признаки замедления роста экономики, пишет Trading Economics.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг ожидаемо не стал менять ключевые ставки и объявил о планах их повышения на 0,25 процентного пункта (п.п.) на июльском заседании. Затем ЕЦБ планирует вновь поднять ставки в сентябре, темпы повышения будут зависеть от среднесрочных инфляционных прогнозов. После сентября европейский Центробанк намерен поднимать ставку постепенно, но устойчивыми темпами. Кроме того, ЕЦБ сообщил, что чистый выкуп активов в рамках программы Asset Purchase Programme (APP) прекратится 1 июля 2022 года.

Азиатский рынок

В пятницу в Азии также преобладает негативная динамика индексов акций за исключением Китая (японский Nikkei 225 снизился на 1,5%, южнокорейский KOSPI - на 1,1%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,4%, гонконгский Hang Seng просел на 0,03%), умеренно "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Китайский рынок растет вслед за котировками акций производителей и сырьевых компаний. Возобновление производства после смягчения карантинных ограничений в стране, благоприятная монетарная политика, а также четкие сигналы того, что власти КНР планируют принимать меры для стабилизации роста, поддерживают настрой рынка, отмечают эксперты Guosheng Securities.

Данные по инфляции в Китае за май, опубликованные в пятницу, в целом совпали с ожиданиями рынка. При этом снижение цен производителей поддержало ожидания экспертов, что власти КНР продолжат принимать меры стимулирования экономического роста, которые могут включать снижение ключевой ставки китайским ЦБ.

Темпы роста потребительских цен в Китае в мае остались на уровне апреля - 2,1% в годовом выражении, повышение цен производителей замедлилось до 6,4%, минимума за 14 месяцев.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром в пятницу умеренно проседают из-за опасений по поводу введения новых локдаунов в Китае.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $122,65 за баррель (-0,3% и -0,4% в четверг), июльская цена WTI - $121,12 за баррель (-0,3% и -0,5% накануне).

Власти Шанхая, отменившие локдаун в начале июня, объявили о намерении закрыть семь районов города в субботу для проведения массового тестирования на COVID-19, сообщает агентство Bloomberg. Новые ограничения ставят под вопрос перспективы восстановления спроса на нефть в КНР, отмечают эксперты.