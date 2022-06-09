Промсвязьбанк подтвердил начало работы в Донецкой и Луганской народных республиках

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Промсвязьбанк (ПСБ) начал обслуживать население и бизнес в Донецкой и Луганской народных республиках, говорится в сообщении банка.

"Став первым российским банком, начавшим работу в ДНР и ЛНР, ПСБ нацелен на предоставление жителям и бизнесу республик доступа к широкой кредитно-финансовой продуктовой линейке банка, а также намерен оказывать содействие развитию экономики каждого региона, укреплению их финансовой устойчивости, модернизации коммерческой, промышленной, транспортной и социальной инфраструктуры, а также повышению благополучия и качества жизни местного населения", - сказал председатель ПСБ Петр Фрадков, слова которого приводятся в сообщении.

До конца 2022 года жителям республик станет доступен полный спектр услуг банка - как для физических, так и для юридических лиц, отметили в ПСБ.

В ходе рабочего визита председатель ПСБ подписал с главой ДНР Денисом Пушилиным и главой ЛНР Леонидом Пасечником соглашения о сотрудничестве в области социально-экономического развития каждого региона. Они предусматривают участие ПСБ в реализации ключевых инфраструктурных и социально-экономических проектов каждого региона, а также банковское сопровождение социальных функций, в том числе обеспечение бесперебойной выплаты пенсий и пособий жителям ДНР и ЛНР.

В начале мая ПСБ по поручению президента РФ Владимира Путина открыл отделения в Симферополе и Севастополе. Как сообщал Фрадков, банк планирует развивать присутствие в Крыму и открывать новые универсальные офисы на полуострове.

22 февраля 2022 года США ввели блокирующие санкции в отношении Промсвязьбанка. Они предусматривают "заморозку" активов в США, а также запрет американским гражданам проводить какие-либо операции с банком. Аналогичные ограничения в отношении ПСБ ввели и некоторые другие страны.

Промсвязьбанк через Росимущество принадлежит государству. На его базе создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа. По итогам 2021 года ПСБ занял 6-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".