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Промсвязьбанк откроет счета бюджетникам и пенсионерам Гагаузии

Промсвязьбанк откроет счета бюджетникам и пенсионерам Гагаузии
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Председатель ПАО Промсвязьбанк Петр Фрадков, глава Автономного территориального образования Гагаузия в составе Молдавии Евгения Гуцул и председатель народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов подписали соглашение об установлении долгосрочных партнерских отношении и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

"В рамках реализации гуманитарной поддержки социально уязвимых категорий населения ПСБ в приоритетном порядке обеспечит открытие счетов для работников бюджетной сферы и пенсионеров Гагаузии", - говорится в сообщении.

Банковские услуги будут предоставляться с соблюдением норм международного и иностранного права, в том числе имеющих экстерриториальное действие.

Кроме того, стороны будут взаимодействовать по вопросам предоставления физическим лицам банковских услуг, обеспечивающих реализацию гуманитарных целей, обмениваться информацией для подготовки проектов по направлениям гуманитарного сотрудничества, в том числе для целей оказания банковских услуг, реализовывать мероприятия по повышению финансовой грамотности и др.

"Укрепляя гуманитарные мосты между жителями Гагаузии и России, ПСБ выступит удобной финансовой платформой для осуществления платежей и переводов между родственниками, живущими в обеих странах. Это соединит наши государства, укрепит связи и придаст дополнительный импульс экономическим взаимоотношениям и культурным связям между гражданами. Благодаря обеспеченной ПСБ возможности открытия счетов для работников бюджетной сферы и пенсионеров, которые особенно остро ощущают необходимость в гуманитарной поддержке, их родные и близкие теперь смогут комфортно и беспрепятственно через электронные платформы ПСБ осуществлять трансграничные переводы", - отмечает Фрадков.

Гагаузия Промсвязьбанк ПСБ Дмитрий Константинов Петр Фрадков Евгения Гуцул
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