OFAC уточнил, что нет запрета на участие американцев в советах директоров компаний РФ

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Участие американцев в советах директоров российских компаний на данный момент не нарушает санкционный режим, говорится в разъяснении, опубликованном OFAC в четверг.

Речь идет о санкциях, введенных 8 мая. Они запрещают оказание бухгалтерских, трастовых услуг и услуг управленческого консалтинга российским лицам.

Этот запрет не распространяется на членство в советах директоров, говорится в ответе OFAC. При этом услуги номинального директора/акционера оказывать нельзя.

Подготовка налоговой отчетности подпадает под запрет, введенный 8 мая. Необходимое для этих целей ПО поставлять можно, сказано в разъяснениях OFAC.