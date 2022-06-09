Рубль на закрытие торгов растерял почти весь дневной прирост к доллару и евро

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и евро отыграли почти все дневные потери на "Московской бирже" по итогам торгов в четверг, рубль растерял рост к бивалютной корзине на фоне нового смягчения мер валютного контроля.

Курс доллара США составил 59,35 руб./$1 в 19:00, что на 5 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар опускался ниже 58 руб./$1 впервые с 25 мая. Евро стоил 63,3 руб./EUR1, подешевев на 29 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 15,8 копейки - до 61,13 рубля.

Cмягчение мер валютного контроля

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял темпы роста к доллару и евро по итогам дня, отреагировав на новые меры валютного контроля, предпринимаемые российскими властями. Согласно президентскому указу от 9 июня механизм обязательной продажи валютной выручки, введенный в ответ на антироссийские санкции в конце февраля и с тех пор неоднократно смягченный, становится еще более гибким. Теперь размер обязательной продажи валютной выручки экспортером будет определять правительственная комиссия по иностранным инвестициям, а сроки - совет директоров Банка России.

Изначально экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки, затем лимит был снижен до 50%, а срок - увеличен с трех дней до двух месяцев. При этом допускалась возможность отклонения от этой нормы по разрешению властей, глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что для отдельных экспортеров устанавливаются пониженные нормативы продажи валютной выручки, не уточняя, о каких именно компаниях речь.

Поддержку рублю продолжают оказывать цены на нефть, в первой половине дня обновившие максимумы за три месяца, а также перевод оплаты российского газа на рубли. Нефтяное эмбарго со стороны стан ЕС начнет действовать только через полгода, поэтому в условиях приостановки действия бюджетного правила, котировки нефти оказывают заметное влияние на курсообразование рубля.

Платежный баланс

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-мае 2022 года составило $110,3 млрд, что в 3,4 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года ($32,1 млрд). Такая информация содержится в оценке платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России. Как отмечается в комментарии ЦБ РФ, динамика текущего счета платежного баланса определялась расширением положительного сальдо баланса товаров и услуг в результате значительного роста экспорта при снижении импорта.

Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами РФ в первые пять месяцев 2022 года увеличилось в 2,8 раза, до $124,3 млрд по сравнению с $44,5 млрд за аналогичный период 2021 года. Согласно ранее опубликованной оценке ЦБ РФ, в январе-апреле 2022 года, по предварительной оценке, профицит текущего счета составил $95,8 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами - $106,5 млрд.

Следовательно, в мае профицит текущего счета мог составить $14,5 млрд, профицит торговли товарами и услугами - $17,8 млрд. Из расчетов, выполненных на основе сопоставления двух предыдущих оценок платежного баланса - за три и четыре месяца 2022 года, следовало, что в апреле профицит текущего счета мог составить $37,6 млрд, профицит торговли товарами и услугами - $40,2 млрд. В этом случае майский профицит текущего счета меньше апрельского в 2,6 раза, профицит торговли товарами и услугами - в 2,3 раза.

Согласно обновленному в конце апреля базовому сценарию прогноза ЦБ на 2022 год, при среднегодовой цене нефти $75 за баррель профицит текущего счета ожидается в размере $145 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами - $184 млрд.

Накануне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что страны G7 изучают различные варианты того, как можно установить лимит цены на нефть РФ и добиться сокращения доходов России от нефтяного экспорта. Глава американского Минфина Джанет Йеллен сказала в среду, что США не настроены против поставок нефти РФ на мировой рынок при условии ограничения доходов Москвы от ее продажи.

В начале июня президент США Джо Байден заявил, что страны Европы обдумывают возможность принятия мер, направленных на то, чтобы РФ продавала нефть в мире по цене ниже рыночной. До этого агентство Bloomberg отмечало, что высокопоставленные американские официальные лица разделились на два лагеря в вопросе определения стратегии дальнейших антироссийских санкций. По словам источников агентства, одни выступают за вторичные санкции, другие предлагают добиваться ограничения цен на нефть в мире.

Инфляция в РФ

Инфляция в РФ в мае 2022 года замедлилась до 0,12% с 1,56% в апреле, 7,61% в марте, 1,17% в феврале и 0,99% в январе, сообщил в среду Росстат. За январь-май цены в РФ выросли на 11,80%.

Инфляция в мае оказалась несколько ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз экономистов по инфляции на май, подготовленный "Интерфаксом", равнялся 0,2%.

Инфляция в мае оказалась минимальной для этого месяца за все время наблюдений с 1991 года (предыдущий минимум для мая по росту цен был зафиксирован в 2020 году - 0,27%).

Правда, этот майский минимум был зафиксирован после рекордного с 1999 года месячного роста цен в марте 2022 года (на 7,61%) и во многом объясняется последовавшим снижением цен на непродовольственные товары на фоне укрепления рубля, а также снижением цен на ряд позиций плодоовощной продукции.

Тем не менее, в мае 2021 года инфляция была значительно выше (0,74%), и в годовом выражении инфляция в мае 2022 года, по данным Росстата, замедлилась до 17,10% с 17,83% в апреле (это был максимум с января 2002 года)

Как сообщалось, ЦБ на внеочередном заседании совета директоров 26 мая в третий раз менее чем за два месяца понизил ставку на 3 процентных пункта (в этот раз с 14% до 11%) и заявил, что может продолжить смягчение политики, а также снизить совсем свежий, апрельский, прогноз по инфляции, отметив, что замедление годовой инфляции в РФ идет быстрее апрельских ожиданий ЦБ.

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, и допускает возможность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - говорилось в заявлении регулятора.