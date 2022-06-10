FESCO запустила регулярные контейнерные поезда Хабаровск - Москва

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) запустила регулярный железнодорожный сервис FESCO Amur Shuttle westbound (FASw) из Хабаровска в Москву, говорится в сообщении группы.

Первый состав c 32 сорокафутовыми и двадцатифутовыми контейнерами, гружеными автокомплектующими, запчастями и строительными материалами, отправился из Хабаровска в конце мая.

В дальнейшем контейнерные поезда будут отправляться два раза в месяц с принадлежащего FESCO терминально-складского комплекса "Стройоптторг" на станции Красная Речка Дальневосточной железной дороги и прибывать на станцию Силикатная Московской железной дороги. Общее транзитное время в пути составит 11 суток.

"В рамках сервиса предусмотрена возможность оказания полного комплекса логистических услуг, в том числе услуг экспедирования, терминальной обработки, складской логистики, предоставления контейнерного парка и доставки "от двери до двери", - отмечается в пресс-релизе.

К отправке в составе поезда принимаются как собственные контейнеры FESCO, так и контейнеры отправителя.