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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

FESCO запустила регулярные контейнерные поезда Хабаровск - Москва

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) запустила регулярный железнодорожный сервис FESCO Amur Shuttle westbound (FASw) из Хабаровска в Москву, говорится в сообщении группы.

Первый состав c 32 сорокафутовыми и двадцатифутовыми контейнерами, гружеными автокомплектующими, запчастями и строительными материалами, отправился из Хабаровска в конце мая.

В дальнейшем контейнерные поезда будут отправляться два раза в месяц с принадлежащего FESCO терминально-складского комплекса "Стройоптторг" на станции Красная Речка Дальневосточной железной дороги и прибывать на станцию Силикатная Московской железной дороги. Общее транзитное время в пути составит 11 суток.

"В рамках сервиса предусмотрена возможность оказания полного комплекса логистических услуг, в том числе услуг экспедирования, терминальной обработки, складской логистики, предоставления контейнерного парка и доставки "от двери до двери", - отмечается в пресс-релизе.

К отправке в составе поезда принимаются как собственные контейнеры FESCO, так и контейнеры отправителя.

FESCO - крупный российский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в составе. В управлении - парк контейнеров в 109 тыс. TEU и около 9 тыс. фитинговых платформ. Флот состоит из 21 судна, они преимущественно эксплуатируются на собственных морских линиях.

FESCO Хабаровск Москва
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