Евро опустился ниже 61 руб. впервые с 26 мая

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Евро и доллар США заметно ускорили темпы падения на Московской бирже в пятницу днем, курс евро опустился ниже 61 руб./EUR1 впервые с 26 мая, доллар торгуется по направлению к 57 руб./$1.

В 12:48 по московскому времени курс евро составил 60,98 руб./EUR1, что на 2,32 рубля ниже предыдущего закрытия. Доллар к этому времени стоил 57,8 руб./$1, подешевев на 1,56 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,89 рубля к уровню закрытия 9 июня, до 59,23 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает дорожать к доллару и евро в условиях "валютного навеса", вызванного притоком экспортных доходов и снижением спроса на валюту из-за падения импорта. Ослабление мер валютного контроля, предпринимаемое российскими властями в последнее время, оказывает в этой связи временное и ограниченное влияние на его курс. Котировки нацвалюты также не особо реагируют на санкционное давление.

Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в мае 2022 года вырос на 21,6% по отношению к апрелю, сообщил между тем ЦБ РФ. В январе-мае 2022 года реальный эффективный курс рубля вырос на 26,6%.

ЦБ РФ изучает введение комиссий по валютным счетам, при необходимости примет надзорные меры: ухудшать условия обслуживания существующих клиентов нельзя, говорится в сообщении Банка России. "Ряд банков сообщил о планах введения комиссий за обслуживание валютных счетов граждан. Банк России, понимая озабоченность банков рисками работы с валютой, тем не менее считает, что банки не должны ухудшать условия обслуживания уже существующих клиентов", - говорится в заявлении ЦБ.