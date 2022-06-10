Беспошлинный ввоз в ЕАЭС иностранных пассажирских самолетов продлят до 2031 года

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решил продлить льготу в виде освобождения от таможенной пошлины на ввоз отдельных видов пассажирских самолетов.

"В частности, для турбореактивных воздушных судов пассажировместимостью от 110 до 300 человек льгота продлена до 31 декабря 2031 года, а для турбовинтовых лайнеров пассажировместимостью до 90 человек - до конца 2025 года", - говорится в сообщении торгового блока ЕЭК.

Эта мера позволит поддержать авиацию в условиях пандемии, заявил через пресс-службу министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. Он объяснил, что в этой ситуации авиакомпании вынуждены сдвигать ранее сформированные планы по приобретению самолетов. Льгота, по его мнению, также окажет сдерживающий эффект на рост стоимости перевозок для граждан "и будет способствовать повышению конкурентоспособности авиакомпаний ЕАЭС на мировом рынке".

"Особенно важным обновление и наращивание парка воздушных судов в ЕАЭС представляется в условиях складывающихся внешних ограничений. Увеличение числа самолетов будет положительно влиять на развитие транзитного потенциала союза", - добавил Слепнев.

Под категорию турбореактивных самолетов вместимостью от 110 до 300 пассажиров подпадают, в частности, европейские Airbus А320/А330 и американские Boeing 737/767 (SPB: BA). К турбовинтовым лайнерам, вмещающим до 90 человек, можно отнести европейский ATR 72 и канадские Bombardier DHC-8.

Этой тарифной льготой, которую в 2009 году ввела комиссия Таможенного союза, традиционно пользовались Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия. Российские авиаперевозчики до введения санкций в 2022 году импортировали иностранных самолеты в соответствии с решением комиссии ТС от 2010 года - о режиме временного ввоза.

Продлить льготы не раз просило правительство Казахстана. В 2023-2031 годах казахстанским авиакомпаниям Air Astana и SCAT потребуются порядка 60 новых среднемагистральных самолетов вместимостью от 140-150 мест, отсутствие льготы повлекло бы для них дополнительные расходы.