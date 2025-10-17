Поиск

Алиханов предложил прекратить режим временного ввоза иностранных самолетов

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Режим временного ввоза в Россию иностранных самолетов требуется прекратить для защиты интересов отечественного авиастроения, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов в комитете Госдумы по бюджету и налогам.

"Я считаю, что нам необходимо прекращать режим временного ввоза. Может быть, не сию секунду, имея в виду, что мы все-таки пока пользуемся возможностями приобретать запчасти, каким-то образом приобретать эту технику. Но в момент, когда мы будем уже иметь сертифицированные машины, нам совершенно точно нужно уже сейчас декларировать отмену этих льготных режимов для импорта. В противном случае у нас будет диспаритет для собственного производства, имею в виду, в том числе диспаритет по уровню кредитных ставок и доступности финансирования для авиакомпаний", - сказал Алиханов.

Режим временного ввоза, существовавший в России "многие десятилетия, в каком-то смысле приводил практически к невозможности развития собственного авиастроения", считает министр.

"Когда ты ввозишь импортный самолет, 10-летний, после капитального ремонта, под льготную ставку 1-2%, которая дотируется, собственно говоря, за рубежом, и самолет этот не требует уплаты таможенных пошлин и налогов на добавленную стоимость, это априори создает невозможные условия для конкуренции со стороны отечественного авиапрома", - сказал Алиханов.

Он также напомнил о позиции Минпромторга о целесообразности законодательного закрепления нормы о доле отечественных самолетов в парках авиакомпании на уровне не менее 50%.

