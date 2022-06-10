ВТБ ждет возвращения ставок по депозитам к уровню начала года в 6-8%

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - После очередного снижения ключевой ставки Банка России ВТБ сообщил, что ожидает возвращения ставок по депозитам к уровню начала года в 6-8%.

"С учетом очередного снижения ключевой ставки на 1,5 п.п., до 9,5% ставки по депозитам и накопительным счетам продолжат снижение и достигнут в ближайшее время уровня 6-8%, вернувшись к значениям начала года. При этом рынок сбережений восстанавливается быстрее, чем в кризисном 2014 году", - сказал через пресс-службу начальник управления "Сбережения" ВТБ Максим Степочкин.

Банк России 10 июня понизил ключевую ставку с 11% до 9,5% годовых. Таким образом ставка вернулась к февральским значениям после роста до 20%.