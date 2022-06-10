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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:16

"Мосбиржа" задумалась о делистинге фондов группы FinEx

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Вопрос регулирования фондов FinEx и ликвидация одного из них - FXRB находится вне российского законодательного поля, "Мосбиржа" рассматривает вопрос о делистинге, сообщила на брифинге председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Они (фонды FinEx - ИФ) действительно созданы не по российскому законодательству, по европейскому законодательству, Ирландии. И все процедуры, которые связаны с этими фондами, они осуществляются в иностранном праве. Они не имеют российской лицензии, нам не поднадзорны. Единственное, что я могу сказать, что "Мосбиржа" сейчас рассматривает вопрос о делистинге фондов", - сказала она.

В начале июня компания FinEx ETF заявила о ликвидации фонда FXRB - который включал в себя еврооблигации российских эмитентов с рублевым хеджем. "FXRB в ближайшем будущем прекратит свое существование. Из-за того, что фонд остался без базовых активов, инвесторы не смогут получить какие-либо выплаты при его закрытии", - говорилось в сообщении фонда. Одновременно потерпел убытки другой фонд FXRU, долларовый инструмент инвестиций в "корзину" более 25 еврооблигаций российских эмитентов. FXRB содержит ту же корзину еврооблигаций, что и FXRU. Но этот класс акций - с рублевым хеджированием, то есть в FXRB зафиксирована именно рублевая стоимость активов. В сообщении говорилось, что фонд FXRU абсорбировал убытки на сумму около $6,4 млн. "FXRU продолжает работать, фонд получает приходящие выплаты и реинвестирует их в инструменты денежного рынка для обеспечения сохранности ликвидности", - говорилось в сообщении FinEx.

Биржевые инвестиционные фонды FinEx управляются компанией FinEx ETF Ltd, специализирующийся на биржевых инвестиционных фондах (exchange traded funds, ETF) и полностью принадлежащий инвестиционной группе FinExGroup, которая предлагает инвестиционные продукты с активными и пассивными инвестиционными стратегиями. Паи ETF торгуются на "Московской бирже" с 2013 года.

FinEx Ирландия Мосбиржа Эльвира Набиуллина FXRB
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