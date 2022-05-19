В НАУФОР ждут запрета инвестиций в иностранные ценные бумаги со счетов ИИС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Инвестиции в иностранные ценные бумаги с индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) могут быть запрещены, а максимальный взнос увеличен до 3 млн рублей в год, рассказал в кулуарах "Конференции институциональных инвесторов" глава НАУФОР Алексей Тимофеев.

"На днях к нам поступил на оценку законопроект об увеличении размеров взноса на все виды ИИС до 3 млн рублей, при этом предлагается запретить инвестиции с ИИС в иностранные ценные бумаги. Мы намерены поддержать этот законопроект, предложив заменить запрет на инвестиции в иностранные ценные бумаги на ограничение их доли на ИИС", - сказал он.

По его мнению, закон будет принят достаточно быстро.

По словам Тимофеева, судьба ИИС первого типа остается под вопросом, зато на первый план выходит идея единого налогового вычета.

Минфин уже летом 2022 года может представить проект стимулирования долгосрочных сбережений, сказал днем ранее директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков.

По его словам, активно прорабатывается тема налогового стимулирования долгосрочных инвестиций. "Иногда мы это называем ИИС 3-го типа, сейчас мы это называем единый налоговый вычет для долгосрочных инструментов, мы снова обсуждаем. Надеюсь, что уже в этом году правительство примет какие-то решения, но напомню, что это налоговые выплаты для граждан, которые инвестируют долгосрочно в различные финансовые инструменты долгосрочных сбережений", - сказал он.

По его словам, речь идет о таких инструментах, как продукты управляющих компаний, продукты долгосрочного страхования жизни и продукты негосударственного пенсионного обеспечения.

Дополнительным плюсом единого налогового вычета будет то, что инвестор также освобождается от налога на прибыль в том случае, если речь идет о действительно долгосрочных инвестициях.

"По продуктам негосударственного пенсионного обеспечения отдельно обсуждаем дополнительные плюсы и стимулы возможные, такие как софинансирование вложений гражданина в различных пропорциях. Также обсуждается тема гарантирования", - добавил Чебесков.

Идею единого налогового вычета Минфин озвучил в феврале этого года.

"Конечно, для этого они (продукты - ИФ) должны быть стандартизированы - не любой пенсионный продукт и не любой продукт страхования жизни будут подходить под это. Должны быть примерно одинаковые условия: должен быть предельный размер, такой же, как сейчас, вычет 400 тысяч рублей в год (речь идет об ИИС - ИФ), и так далее и тому подобное, и в этих пределах Минфин готов давать вычет по НДФЛ", - пояснил тогда замминистра финансов Алексей Моисеев.