Киви банк включен в список IT-компаний Минцифры

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Киви банк вошел в список IT-компаний, аккредитованных министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, следует из перечня этих организаций, размещенного на сайте ведомства.

Недавно Киви банк внес изменения в ЕГРЮЛ, дополнив информацию о себе деятельностью, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий. До этого в видах деятельности банка было указано только денежное посредничество.

Несколько компаний группы Qiwi уже находятся в списке аккредитованных IT-компаний: АО "Киви" с мая 2022 года, "Киви технологии" с февраля 2017 года.

Минцифры планирует к середине лета определиться с перечнем требований для банков и иных организаций не из сферы IT на получение льгот для IT-специалистов. "Изначально услуга аккредитации оказывалась автоматически. Выходит, что любая компания может добавить нужный ОКВЭД и попасть в перечень ИТ-компаний, что позволяет ее сотрудникам получить отсрочку от армии. Но нам не хотелось бы дискредитации таким образом самой меры поддержки. Скорее всего, в рамках аккредитации будет два требования: доля ИТ-сотрудников в численности сотрудников компании и доля расходов на ИТ. Для того, чтобы банк или университет признали ИТ-организацией, он должен будет отвечать этим требованиям. Думаю, мы к середине лета придем к итоговому решению", - заявил в конце мая глава Минцифры Максут Шадаев (его слова приведены в официальном Telegram-канале ведомства).

Ранее статусы IT-компании получили Сбербанк и Тинькофф банк.

Киви банк по итогам 2021 года занимает 91-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. У группы 18,1 млн виртуальных кошельков и более 113 тыс. терминалов и точек приема платежей.