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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:26

Минцифры признало Тинькофф банк IT-компанией

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Тинькофф банк вошел в список IT-компаний, аккредитованных Минцифры, следует из перечня этих организаций на сайте ведомства.

Недавно Тинькофф банк внес изменения в ЕГРЮЛ, дополнив информацию о себе деятельностью, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий. До этого в видах деятельности банка были указаны только денежное посредничество и дилерская деятельность.

Ряд технологических "дочек" Тинькофф банка уже находятся в списке аккредитованных IT-компаний: "Тинькофф центр разработки" с декабря 2016 года, "Тинькофф операционные технологии", "Тинькофф инвестиционные технологии", "Тинькофф мобильные технологии" с января 2022 года, "Тинькофф мобайл" с апреля 2022 года.

Председатель правления Тинькофф банка Станислав Близнюк в конце мая заявил о необходимости расширения льгот на IT-специалистов банков. Он отметил, что банки все больше становятся похожи на IT-компании, доля IT-сотрудников в банках увеличивается, и это нужно учитывать с точки зрения поддержки специалистов.

"Сейчас есть некая диспропорция и конкуренция между банками и другими IT-компаниями. Почему-то для IT-компаний дают набор льгот, начиная от каких-то налоговых, отсрочка от армии, какие-то ипотеки раздают, но почему-то банковское сообщество от этого отклоняют, и это создает неравноправное конкурентное поле для IT-специалистов, которые работают в банковской сфере классической и условно IT-компаниях", - сказал он.

Минцифры планирует к середине лета определиться с перечнем требований для банков и иных организаций не из сферы IT на получение льгот для IT-специалистов.

"Изначально услуга аккредитации оказывалась автоматически. Выходит, что любая компания может добавить нужный ОКВЭД и попасть в перечень IT-компаний, что позволяет ее сотрудникам получить отсрочку от армии. Но нам не хотелось бы дискредитации таким образом самой меры поддержки. Скорее всего, в рамках аккредитации будет два требования: доля IT-сотрудников в численности сотрудников компании и доля расходов на IT. Для того, чтобы банк или университет признали IT-организацией, он должен будет отвечать этим требованиям. Думаю, мы к середине лета придем к итоговому решению", - заявил в конце мая глава Минцифры Максут Шадаев.

В конце апреля 2022 года статус IT-компании получил Сбербанк. Ряд его "дочек" из разных сфер вошли в список аккредитованных IT-компаний в марте текущего года.

Тинькофф банк по итогам 2021 года занимает 13-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

Тинькофф банк Минцифры Станислав Близнюк
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