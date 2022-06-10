Суд ввел процедуру принудительной ликвидации Проинвестбанка

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Пермского края в пятницу по заявлению Центрального банка РФ ввел процедуру принудительной ликвидации Профессионального инвестиционного банка (Проинвестбанк), сообщила пресс-служба суда.

"Судом принято решение требования ЦБ РФ удовлетворить, АКБ "Проинвестбанк" ликвидировать", - говорится в сообщении.

В качестве третьего лица к делу было привлечено Агентство по страхованию вкладов.

Как сообщалось, Арбитражный суд Пермского края 22 декабря 2021 года по заявлению Центробанка признал Проинвестбанк несостоятельным (банкротом) и открыл в отношении него конкурсное производство сроком на 1 год. Сумма требований, указанная в материалах суда, составила 25,7 млн рублей. В качестве конкурсного управляющего было заявлено АСВ.

Однако в марте текущего года апелляционная инстанция отменила решение суда первой инстанции о признании банка несостоятельным и постановила принять по делу новый судебный акт. Как отмечалось в материалах дела, в случае, если арбитражным судом установлено отсутствие признаков несостоятельности (банкротства) или установлен факт фиктивного банкротства, кредитная организация подлежит принудительной ликвидации в соответствии с федеральным законом "О банках и банковской деятельности". В связи с этим Центробанк РФ обратился в суд в рамках отдельного дела с требованием о ликвидации Проинвестбанка.

Банк России 23 апреля 2021 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Проинвестбанка. По данным регулятора, банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.

Согласно списку аффилированных лиц финучреждения на 31 марта 2021 года (более свежие данные не публиковались), по 18,64% акций Проинвестбанка владели председатель его наблюдательного совета Максим Сорокин, член набсовета банка - советник гендиректора ООО "Вайз Энд Квик Консалтинг" Дмитрий Смиренов и член набсовета банка - заведующий кафедрой Российской академии адвокатуры и нотариата Геннадий Гольдин. В список лиц, под контролем либо под значительным влиянием которых находится кредитная организация, также были включены Андрей Харитонов (доля 19,2%, арбитражный управляющий, директор и владелец 20% в нижегородском ООО "Аккорд-Финанс"), Ирина Иванова (8,08%, директор и совладелец московских ООО "ЮФК-Консалтинг" и ООО "А-Менеджмент"), Дмитрий Ничитенко (7,64%), Рипсиме Демирчян (7,86%).

Профессиональный инвестиционный банк по итогам 2020 года занимал 292-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".