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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 15:30

Назначен новый председатель правления МКБ

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Председателем правления Московского кредитного банка (МКБ) назначен Максим Коржов, его кандидатура на эту должность одобрена Банком России, говорится в сообщении кредитной организации.

Коржов был назначен исполняющим обязанности предправления МКБ в конце ноября. Он сменил на этом посту Николая Каторжнова, возглавлявшего банк с июня 2022 года.

Каторжнов обратился к наблюдательному совету с просьбой освободить его от должности главы банка, его решение "связано с личными обстоятельствами, не сочетающимися с уровнем нагрузки на этой должности", отмечал ранее МКБ. Предполагается, что Каторжнов продолжит работу в МКБ в качестве советника по вопросам, связанным с развитием международного бизнеса и внешнеэкономической деятельности.

Коржов в должности зампреда правления ранее курировал взаимодействие с корпоративными клиентами. Он работает в МКБ с 2019 года, стоял у истоков создания корпоративно-инвестиционного блока банка.

МКБ – основной финансовый актив концерна "Россиум". В октябре 2024 года Роман Авдеев, долго считавшийся основным владельцем "Россиума", передал свою долю в концерне структурам Сергея Сударикова (по последним раскрытым данным, он был одним из крупнейших бенефициаров группы "Регион").

Каторжнов был миноритарием "Россиума". Подконтрольная ему компания Lunaray Investments Ltd. получила 9,9% "Россиума" в сентябре 2017 года. Концерн давно не раскрывал структуру владельцев.

Московский кредитный банк по итогам третьего квартала 2024 года занимал 7-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

МКБ Московский кредитный банк Максим Коржов Николай Каторжнов
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