Топ-менеджер "Русала" и экс-совладелец "Вимм-Билль-Данна" номинированы в СД "РусГидро"

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Директор по работе с естественными монополиями АО "Русал менеджмент" Максим Балашов, а также экс-совладелец "Вимм-Билль-Данна" Сергей Пластинин вошли в рекомендованный советом директоров ПАО "РусГидро" список для избрания в новый состав совета, следует из материалов компании в годовому собранию акционеров.

"Русал" в середине прошлого года получил около 5% акций "РусГидро" в результате сделки с "ВСМПО-Ависма". Представители алюминиевой компании до сих пор не входили в состав совета директоров.

Пластинин пришел в "РусГидро" в 2015 г. на должность советника предправления. Его актуальная должность в компании неизвестна. В материалах к голосованию он представлен как первый заместитель исполнительного директора ООО "Промышленные инновации".

Также акционерам предлагается избрать в совет директоров вице-премьера Юрия Трутнева, министра энергетики Николая Шульгинова, его заместителя Павла Сниккарса, главу Минвостока Алексея Чекункова и гендиректора "РусГидро" Виктора Хмарина.

Кроме них в списке на голосование присутствуют предправления "Совета рынка" Максим Быстров, зампред ВЭБ.РФ Артем Довлатов, начальник управления развития приоритетных территорий правительства РФ Владислав Половинка, замруководителя Росимущества Михаил Попов, ректор МЭИ Николай Рогалев и замруководителя секретариата Трутнева Наталья Филиппова.

Как и большинство других затронутых санкциями компаний, "РусГидро" закрыло на сайте информацию о составе органов управления, включая совет директоров. Публично ранее сообщалось об уходе из совета директоров старшего вице-президента ВТБ Дмитрия Снесаря, экс-главы "Полюса" Павла Грачева и гендиректора Altera Capital Вячеслава Пивоварова.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет более 38 ГВт.

Основной акционер компании на конец 2021 г. - Росимущество (61,73%). Долей в 13,06% владеет ВТБ, еще около 5% принадлежит "Русалу".