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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

"Русал" увеличил долю в "РусГидро" до 9%

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - "Русал" продолжил наращивать долю в "РусГидро", по итогам I полугодия консолидировав 9% ее акций, следует из отчета компании.

На конец 2021 года "Русалу" принадлежало 7% акций "РусГидро".

Всего на приобретение акций энергокомпании с июля 2020 по июнь 2022 года "Русал" потратил $454 млн (из них $88 млн - на покупку 2% акций в I полугодии этого года), свидетельствует отчетность.

"Русал" - третий по величине акционер "РусГидро" после государства (61,73%) и ВТБ (12,52%).

Русал РусГидро ВТБ
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