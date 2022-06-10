"Транснефть" может направить на дивиденды за 2021 год 76 млрд рублей

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - "Транснефть" может направить на дивиденды за 2021 год 76,099 млрд рублей. Распоряжение о формировании соответствующей позиции государства при формировании директив по данному вопросу подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Уставный капитал "Транснефти" разделен на 5 млн 694 тыс. 468 обыкновенных и 1 млн 554 тыс. 875 привилегированных акций номиналом 1 рубль. Таким образом, дивиденд на акцию "Транснефти" может составить 13363,67 руб.

Все 100% голосующих акций "Транснефти" – у государства, на рынке есть только "префы".

Компания уже несколько лет направляет на дивиденды 50% от прибыли по МСФО, хотя в дивидендной политике прописано 25%. Так, чистая прибыль компании по МСФО в 2020 году составила 133,2 млрд руб., а общая сумма выплат на дивиденды ровно половину – 66,87 млрд руб., из них на обыкновенные акции – 52,53 млрд руб., на привилегированные – 14,34 млрд руб. На дивиденды была направлена вся чистая прибыль ПАО "Транснефть" по РСБУ за 2020 год – 65,065 млрд руб., а также часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 1,804 млрд руб. Дивиденд на акцию "Транснефти" составил 9224,28 руб. по всем видам ценных бумаг.

По итогам 2021 года "Транснефть" не публиковала данные по МСФО. Чистая прибыль монополии за 9 месяцев прошлого года составила 157,8 млрд руб. против 109,7 млрд рублей (рост на 43,8%), в третьем квартале – 48,3 млрд рублей против 36,3 млрд руб. годом ранее (рост на 33%).

В конце декабря президент "Транснефти" Николай Токарев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным оценивал дивиденды за 2021 год в 88 млрд рублей.