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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:03

Американский брокер IBKR ввел ограничения для клиентов из РФ и Белоруссии

Американский брокер IBKR ввел ограничения для клиентов из РФ и Белоруссии
Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Американский брокер Interactive Brokers (IBKR) запретил клиентам из России и Белоруссии открывать новые позиции с ценными бумагами Евросоюза, сообщили в понедельник в компании.

"Правительства США, Великобритании, ЕС и других стран ввели санкции против России и Белоруссии в ответ на обострение ситуации на Украине. В их число входят санкции ЕС, запрещающие продажу или передачу ценных бумаг ЕС, выпущенных после 12 апреля 2022 года, гражданам России или Белоруссии или лицам, находящимся в этих странах. Чтобы соответствовать этим санкциям ЕС, IBKR ограничил граждан или резидентов России и Белоруссии, а также юридических лиц, размещенных в этих странах, на открытие новых позиций (длинных или коротких) по ценным бумагам ЕС", - говорится в сообщении.

"Кроме того, входящие и исходящие переводы также ограничены", - добавили там.

Ограничения вступают в силу с 13 июня.

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