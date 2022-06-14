Цена нефти Brent снизилась до $122,15 за баррель после роста накануне

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно снижаются в ходе утренней сессии во вторник после небольшого повышения по итогам предыдущих торгов.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:11 во вторник составляет $122,15 за баррель, что на $0,12 (0,1%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник контракт подорожал на $0,26 - до $122,27 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $120,83 за баррель, что на $0,1 (0,08%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов выросла на $0,26, до $120,93 за баррель.

На рынке сохраняются опасения по поводу возможной рецессии в мировой экономике и потенциального введения новых локдаунов в Китае, которые могут ударить по спросу, пишет Trading Economics.

Ограничению предложения способствует в том числе падение добычи нефти в Ливии на фоне политической нестабильности в период, когда производители ОПЕК+ также сталкиваются с проблемами в достижении поставленных целей по добыче.

В то же время вспышка COVID-19 в Пекине усиливает тревоги по поводу введения новых ограничений практически сразу после того, как были сняты предыдущие.

Рынок ждет еженедельных данных Американского института нефти (API) о запасах энергоносителей в Штатах и официальных данных Минэнерго США.