"Мосбиржа" с 14 июня приостанавливает торги швейцарским франком

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - "Московская биржа" с 14 июня приостанавливает торги швейцарским франком, сообщается в пресс-релизе биржи.

Ограничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам "швейцарский франк - российский рубль" (CHFRUB) и "доллар США - швейцарский франк" (USDCHF) в биржевом и внебиржевом режимах.

Приостановка операций обусловлена затруднениями с проведением расчетов в швейцарском франке, с которыми сталкиваются участники торгов и финансовая инфраструктура в связи с принятием Швейцарией ограничительных мер с 10 июня.

Исполнение обязательств по ранее заключенным сделкам продолжается в обычном режиме. При этом возможно увеличение сроков зачисления швейцарских франков на счета клиентов.

Группа "Московская биржа" ведет работу с банками-корреспондентами с целью возможного возобновления торгов, о котором будет сообщено дополнительно.