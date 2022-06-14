Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,9-1,1%

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник дальнейшим снижением цен blue chips в условиях негативных сигналов с мировых фондовых площадок, обеспокоенных ожиданиями ужесточения монетарной политики центробанками; сдерживающим фактором выступает выросшая нефть (Brent торгуется у $123 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,9-1,1%, лидируют в снижении Polymetal и TCS Group.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2265,06 пункта (-0,9%), индекс РТС - 1255,27 пункта (-1,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2,7%.

Доллар вырос до 57,08 рубля (+0,28 рубля).

Подешевели акции Polymetal (-2,7%), расписки TCS Group (-2,5%), бумаги "Яндекса" (-2,2%), "Татнефти" (-2%), "Магнита" (-1,7%), ПАО "Полюс" (-1,6%), UC Rusal (-1,6%), "АЛРОСА" (-1,3%), "НЛМК" (-1,3%), "Северстали" (-1,3%), "Газпром нефти" (-1,3%), АФК "Система" (-1,3%), Сбербанка (-1,2% и -1,5% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-1,1% и -0,2% "префы"), "Норникеля" (-1,1%), "Аэрофлота" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), ВТБ (-0,7%), "Газпрома" (-0,6%), "Московской биржи" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "ММК" (-0,1%).

Подорожали расписки OZON (+1,2%), акции "Интер РАО" (+0,6%), "МТС" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%).

ПАО "РусГидро" может выплатить дивиденды по итогам 2021 года в размере 0,053 руб. на акцию, следует из материалов компании к годовому собранию акционеров. Общая сумма выплаты может составить 23,3 млрд руб., что составляет 55,3% чистой прибыли по МСФО. Такую же сумму акционеры "РусГидро" получили по итогам 2020 года. Дивидендная отсечка установлена на 10 июля, годовое собрание акционеров "РусГидро" состоится 30 июня в заочной форме.

Система передачи финансовых сообщений SWIFT с 14 июня перестает оказывать услуги Сбербанку, Россельхозбанку (РСХБ) и Московскому кредитному банку (МКБ). Такое решение было принято в рамках шестого пакета антироссийских санкций ЕС. Ранее сообщалось, что от SWIFT с 12 марта 2022 года были отключены ВТБ, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк, Совкомбанк, банк "Россия", Новикомбанк, а также госкорпорация ВЭБ.РФ.

Комментарии экспертов

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон во вторник сложился негативным, хотя азиатские индексы отошли от своих минимальных значений дня, а нефть продолжает попытки роста. Фактически, условий для снижения российских акций почти нет, если только не говорить об общем пессимизме в мире. Очередные санкционные действия в отношении российских организаций давно заложены в котировках российского рынка акций, поэтому во вторник можно ожидать лишь легкого пессимизма.

Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев полагает, что отсутствие негативных новостей и высокие цены на энергоносители могут помочь российскому фондовому рынку удержаться от падения. В этих условиях индекс МосБиржи попробует отскочить выше 2300 пунктов.

Во вторник стартует заседание ФРС США, и уже в среду регулятор может объявить о повышении ключевой ставки и дать прогнозы по траектории ее изменения в будущем. По состоянию на понедельник фьючерс на ставку ФРС указывал на 75% вероятность повышения ставки на ближайшем заседании регулятора на 0,5 б.п. Нервозность инвесторов относительно ужесточения ДКП и потенциальной рецессии будет возрастать, поэтому можно ожидать сохранения негативных настроений на рынках в течение дня.

Главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич также полагает, что провал на мировых рынках может сказаться на российских активах.

Ухудшение отношения инвесторов к рисковым активам на мировых площадках окажет давление на российский рынок, индекс МосБиржи может отступить ниже 2250 пунктов. Итоги заседания Федрезерва могут привести к дальнейшему преобладанию продаж и выходу мировых рынков на новые локальные минимумы. Кроме заседания ФРС США, в ходе недели на рынки может оказать влияние статистика по индексу экономических настроений в Германии, промпроизводству в Китае, а также розничным продажам, ценам производителей и числу выданных разрешений на строительство в США, отмечает Зварич.

В мире

Европейские рынки акций в понедельник снизились более чем на 2% и продемонстрировали отрицательную динамику пятую сессию подряд. Инвесторы обеспокоены перспективами повышения процентных ставок мировыми центробанками, что, по их мнению, может спровоцировать экономическую рецессию. Внимание рынка на этой неделе приковано к очередному заседанию Федеральной резервной системы США, итоги которого будут опубликованы в среду вечером.

В США накануне индексы акций упали на 2,8-4,7% во главе с Nasdaq на фоне пересмотра инвесторами прогнозов в отношении темпов ужесточения денежно-кредитной политики Федрезерва после публикации данных об инфляции в США.

Фондовый индекс S&P 500 завершил торги в зоне "медвежьего" тренда: его падение по сравнению с январским пиком превысило 20%, отмечает Market Watch.

Статданные, обнародованные в минувшую пятницу, показали ускорение темпов инфляции в США в мае до максимальных с декабря 1981 года 8,6% в годовом выражении по сравнению с 8,3% в апреле. Эксперты посчитали, что это может подтолкнуть Федрезерв к более агрессивному подъему ставок и соответственно, повысит угрозу рецессии в экономике США.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, рынок оценивает в 50% вероятность ее подъема сразу на 75 базисных пунктов (б.п.) по итогам двухдневного заседания, завершающегося 15 июня, свидетельствуют данные Bloomberg. До публикации пятничного отчета Минтруда о динамике потребительских цен рынок был уверен в повышении ставки Федрезервом на 50 б.п. на июньском заседании.

Во вторник в Азии снижение индексов несколько ослабло, Китай вышел в "плюс" (японский Nikkei 225 снизился на 1,3%, корейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite вырос на 1%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,5%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 растет на 1,2%).

Нефть

На нефтяном рынке на азиатской сессии во вторник цены продолжают подъем. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $123,0 за баррель (+0,6% и +0,2% в понедельник), июльская цена WTI - $121,58 за баррель (+0,5% и +0,2% накануне).

На рынке сохраняются опасения по поводу возможной рецессии в мировой экономике и потенциального введения новых локдаунов в Китае, которые могут ударить по спросу, пишет Trading Economics.

Ограничению предложения способствует в том числе падение добычи нефти в Ливии на фоне политической нестабильности в период, когда производители ОПЕК+ также сталкиваются с проблемами в достижении поставленных целей по добыче.

В то же время вспышка COVID-19 в Пекине усиливает тревоги по поводу введения новых ограничений практически сразу после того, как были сняты предыдущие.

Рынок ждет еженедельных данных Американского института нефти (API) о запасах энергоносителей в Штатах и официальных данных Минэнерго США.