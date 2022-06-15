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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:11

Правительство не поддержало передачу "Ростеху" госпакета в "Ростелекоме"

Правительство не поддержало передачу "Ростеху" госпакета в "Ростелекоме"
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Правительство отказалось от идеи передать "Ростеху" принадлежащие государству 35,91% в ПАО "Ростелеком". Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.

По данным газеты, одной из причин отказа стало опасение, что в случае передачи доли профильный вице-премьер и член совета директоров "Ростелекома" Дмитрий Чернышенко, а также Минцифры лишились бы рычагов влияния на компанию.

Несмотря на то, что план не поддержало профильное министерство, "Ростех" надеется "продвинуть ее через другие ведомства", утверждает источник "Коммерсанта".

В Минцифре, "Ростехе" и "Ростелекоме" от комментариев изданию отказались, представитель вице-премьера РФ на запрос не ответил. В Минпромторге сообщили, что не обладают информацией по этому вопросу.

О том, что чиновники прорабатывают вопрос передачи госдоли в "Ростелекоме" госкорпорации "Ростех", источники "Интерфакса" рассказывали в апреле. С предложением выступил сам "Ростех", в марте направив соответствующее обращение к президенту РФ.

"Ростех" обосновал свое предложение тем, что госкорпорация и госкомпания решают задачи в смежных областях, а в условиях санкций необходима "жесткая координация и концентрация ресурсов со стороны государства и отечественной промышленности".

В середине апреля источник "Интерфакса" в Минцифры утверждал, что ведомство не будет поддерживать идею передачи "Ростеху" госпакета "Ростелекома".

"Не совсем понятны плюсы предлагаемой схемы, а риски, которые возникают в связи со сменой модели управления, оцениваются как очень значимые, особенно в текущих условиях", - объяснял источник.

Росимуществу принадлежит 38,2% обыкновенных акций (35,91% уставного капитала) "Ростелекома", ВТБ – 8,44% и 7,92% соответственно, АО "Телеком Инвестиции" (в котором у ВТБ 43,91%, остальное – у партнеров банка по инвестициям в Tele2) - 20,98% и 19,72%, ВЭБ - 3,36% и 3,16%.

Ростех Ростелеком Минцифры Дмитрий Чернышенко
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