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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:31

Евросоюз подписал соглашение с Израилем и Египтом о поставках израильского газа в ЕС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - ЕС, Израиль и Египет в среду подписали соглашение о поставках израильского газа в страны Европейского союза, сообщает Associated Press (AP).

"Я от всего сердца приветствую подписание этого исторического соглашения", - заявила в Каире глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с министрами энергетики Израиля и Египта.

Соглашение предусматривает увеличение поставок газа из Израиля в Египет на перерабатывающие предприятия, а затем транспортировку уже сжиженного природного газа танкерами в Европу.

По данным AP, Израиль располагает двумя месторождениями газа в Средиземном море – общий объем их запасов оценивается в 690 млрд кубометров. Также идут работы на третьем месторождении. Ранее Израиль подписал соглашения об экспорте газа в Египет и Иорданию.

Агентство напоминает, что на фоне ситуации вокруг Украины ЕС пытается снизить свою зависимость от РФ в газовой сфере: в данный момент на долю России приходится около 40% импортируемого в ЕС газа.

ЕС Израиль Египет
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