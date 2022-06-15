В Минэкономразвития отметили, что РФ проходит кризис лучше, чем ожидалось

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Спад экономики России и уровень инфляции могут оказаться ниже текущих прогнозов, власти готовятся в июне пересмотреть свои ожидания с учетом того, что РФ проходит кризис лучше, чем прогнозировалось в начале марта, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Мы, наверное, проходим сейчас ситуацию лучше, чем мы в какой-то момент, в начале марта, ожидали. И это дает основания для корректировки каких-то прогнозов наших и оценок, и так далее", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, власти вернутся к актуализации прогнозов экономического развития в конце июня. "Пока рано говорить о каких-то конкретных цифрах, потому что мы договорились, что мы в конце июня с учетом всех принятых сейчас мер и оценки их работы переоценим и этот год, и следующий", - сообщил министр.

"Но в целом надо сказать, что инфляция будет явно ощутимо ниже параметров, которые мы давали. Вполне возможно, что, будем смотреть данные мая, и глубина спада может оказаться чуть ниже (то есть падение ВВП РФ в 2022 г. окажется менее существенным, чем прогнозировалось весной - ИФ), чем мы предполагали", - сказал он.

Текущий официальный прогноз Минэкономразвития предполагает инфляцию по итогам 2022 года на уровне 17,5%, снижение ВВП - на 7,8%.