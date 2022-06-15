Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

В Минэкономразвития отметили, что РФ проходит кризис лучше, чем ожидалось

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Спад экономики России и уровень инфляции могут оказаться ниже текущих прогнозов, власти готовятся в июне пересмотреть свои ожидания с учетом того, что РФ проходит кризис лучше, чем прогнозировалось в начале марта, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Мы, наверное, проходим сейчас ситуацию лучше, чем мы в какой-то момент, в начале марта, ожидали. И это дает основания для корректировки каких-то прогнозов наших и оценок, и так далее", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, власти вернутся к актуализации прогнозов экономического развития в конце июня. "Пока рано говорить о каких-то конкретных цифрах, потому что мы договорились, что мы в конце июня с учетом всех принятых сейчас мер и оценки их работы переоценим и этот год, и следующий", - сообщил министр.

"Но в целом надо сказать, что инфляция будет явно ощутимо ниже параметров, которые мы давали. Вполне возможно, что, будем смотреть данные мая, и глубина спада может оказаться чуть ниже (то есть падение ВВП РФ в 2022 г. окажется менее существенным, чем прогнозировалось весной - ИФ), чем мы предполагали", - сказал он.

Текущий официальный прогноз Минэкономразвития предполагает инфляцию по итогам 2022 года на уровне 17,5%, снижение ВВП - на 7,8%.

Минэкономразвития Максим Решетников
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Kinross продал российские активы структурам Свиблова за $340 млн

Экспортная пошлина на нефть с июля повысится на $10,4, до $55,2 за тонну

ПМЭФ-2022

Филипп Киркоров построит ТРК "Звезда" в Ленобласти за 1,7 млрд рублей

IKEA сократит бизнес в РФ и продаст все свои фабрики в стране

IKEA сократит бизнес в РФ и продаст все свои фабрики в стране

Apple возглавила список самых дорогих брендов мира, сместив Amazon

Apple возглавила список самых дорогих брендов мира, сместив Amazon

Рубль волатилен к доллару и евро на старте торгов на фоне разнонаправленных сигналов

Правительство не поддержало передачу "Ростеху" госпакета в "Ростелекоме"

Правительство не поддержало передачу "Ростеху" госпакета в "Ростелекоме"

Цена нефти Brent немного подросла после падения накануне

Siemens Energy объяснила проблему с оборудованием для "Северного потока" санкциями Канады

ЦБ РФ счел недопустимым введение банками комиссий по валютным счетам

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });