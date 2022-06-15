McDonald's выплатит $1,3 млрд для урегулирования налоговых претензий властей Франции

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Американская McDonald's Corp., крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания, выплатит порядка $1,3 млрд для урегулирования претензий французских властей, обвинявших компанию в занижении налоговых выплат, сообщает The Wall Street Journal.

Сумма в $1,3 млрд включает в себя штраф и уплату задолженности по налогам.

Расследование в отношении McDonald's во Франции началось еще в 2014 году. Власти обвинили компанию в том, что доходы, которые она получала от продажи франшизы, переводились в другие страны, что занижало ее налогооблагаемую базу во Франции.

На французском рынке работает порядка 1,5 тыс. ресторанов McDonald's, причем основная их часть - по франшизе.

Акции McDonald's теряют в цене 0,5% на торгах в среду. С начала текущего года их стоимость снизилась на 11%.