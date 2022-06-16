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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Exxon Mobil предложила для стабилизации цен на топливо принять меры, используемые при ЧС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Exxon Mobil в ответ на обращение президента США Джозефа Байдена предложила для стабилизации цен на топливо предпринять меры, характерные для чрезвычайных ситуаций.

"В краткосрочной перспективе правительство США могло бы принять меры, часто используемые в чрезвычайных ситуациях после ураганов или других перебоев с поставками, например, отмену положений Закона Джонса (запрет на использование иностранных судов для перевозки нефтеналивных грузов между американскими портами - ИФ) и некоторых спецификаций топлива для увеличения поставок", - говорится в сообщении американской компании.

В долгосрочной перспективе Exxon Mobil предлагает стимулировать инвестиции "с помощью четкой и последовательной политики, поддерживающей разработку ресурсов США". В частности, речь идет о сдаче в аренду и поддержке инфраструктуры, в том числе трубопроводов.

Exxon Mobil отмечает, что инвестирует в развитие поставок нефти и газа в США больше, чем любая другая компания. За последние 5 лет компания вложила более $50 млрд, увеличив добычу нефти за этот период почти на 50%.

"Что касается перерабатывающих мощностей в США, то во время экономического спада мы инвестировали в увеличение мощностей по переработке легкой нефти США примерно на 250 тыс. баррелей в день, что эквивалентно строительству нового нефтеперерабатывающего завода среднего размера. Мы продолжали инвестировать даже во время пандемии, когда мы потеряли более $20 млрд и были вынуждены занимать более $30 млрд, чтобы поддерживать инвестиции для увеличения мощностей", - подчеркивает Exxon.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что Байден призвал нефтеперерабатывающие компании сотрудничать с правительством для преодоления топливного кризиса в стране, поднявшего цены на бензин до отметки $5 за галлон (3,7 литра).

Exxon Mobil США Джо Байден
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