Exxon Mobil рассчитывает на рекордную за 25 лет квартальную операционную прибыль

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Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Крупнейшая нефтегазовая компания США Exxon Mobil ожидает получить сильную операционную прибыль во втором квартале за счет роста цен на нефть, газ и продукты нефтепереработки до многолетних максимумов.

Руководство компании полагает, что операционная прибыль в апреле-июне могла вырасти на $7,4 млрд относительно предыдущего квартала, когда показатель составил $8,8 млрд. Если прогноз сбудется, это будет рекорд как минимум за 25 лет, отмечают аналитики FactSet.

Сверхприбыли Exxon на фоне высоких цен на топливо, с которыми столкнулись простые американцы, вызвали критику со стороны президента США Джо Байдена. "Exxon в этом году заработала больше денег, чем Господь Бог", - сказал Байден в июне.

Представитель компании Эрин Макграт в ответ заявил, что Exxon активно инвестирует в добычу для снижения ценового давления. При этом в 2020 году на фоне пандемии убыток Exxon составил $22 млрд при инвестициях в размере $21,4 млрд, добавил он.

Квартальная отчетность компании будет опубликована 29 июля.

С начала 2022 года капитализация Exxon выросла на 43%, до $368,8 млрд.