Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:36

Exxon Mobil рассчитывает на рекордную за 25 лет квартальную операционную прибыль

Exxon Mobil рассчитывает на рекордную за 25 лет квартальную операционную прибыль
Фото: Kena Betancur/VIEWpress/Corbis via Getty Images

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Крупнейшая нефтегазовая компания США Exxon Mobil ожидает получить сильную операционную прибыль во втором квартале за счет роста цен на нефть, газ и продукты нефтепереработки до многолетних максимумов.

Руководство компании полагает, что операционная прибыль в апреле-июне могла вырасти на $7,4 млрд относительно предыдущего квартала, когда показатель составил $8,8 млрд. Если прогноз сбудется, это будет рекорд как минимум за 25 лет, отмечают аналитики FactSet.

Сверхприбыли Exxon на фоне высоких цен на топливо, с которыми столкнулись простые американцы, вызвали критику со стороны президента США Джо Байдена. "Exxon в этом году заработала больше денег, чем Господь Бог", - сказал Байден в июне.

Представитель компании Эрин Макграт в ответ заявил, что Exxon активно инвестирует в добычу для снижения ценового давления. При этом в 2020 году на фоне пандемии убыток Exxon составил $22 млрд при инвестициях в размере $21,4 млрд, добавил он.

Квартальная отчетность компании будет опубликована 29 июля.

С начала 2022 года капитализация Exxon выросла на 43%, до $368,8 млрд.

Exxon Mobil США Джо Байден
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рубль обвалился к доллару и евро на старте торгов в понедельник

Tesla во II квартале уменьшила поставки автомобилей на 18%

Tesla во II квартале уменьшила поставки автомобилей на 18%

Цена нефти Brent снизилась до $111,61 за баррель

Депутаты предложили принудительно превратить филиалы инокомпаний-недропользователей в российские ООО

Британские власти не исключили передачу замороженных российских активов Украине

Япония не ждет немедленной остановки поставок СПГ из-за смены оператора "Сахалина-2"

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 6 июля составит 4600 руб. за тонну

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 6 июля составит 4600 руб. за тонну

Правительство перевело в рубли пошлины на экспорт зерна, подсолнечного масла и шрота

На Украине арестованы активы российских холдингов на $154 млн

На Украине арестованы активы российских холдингов на $154 млн

Вступили в силу британские санкции против "Совкомфлота"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });