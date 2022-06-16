Ferrari представит свой первый кроссовер в сентябре

Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Итальянский производитель спортивных автомобилей Ferrari N.V планирует представить новый автомобиль, который по своим характеристикам будет напоминать кроссовер (SUV, sport-utility vehicle), осенью этого года.

Новая модель под названием Purosangue находится в разработке уже давно, в СМИ даже появлялись изображения прототипа. Теперь Ferrari назвала дату полноценной презентации автомобиля - сентябрь 2022 года. Ожидается, что продажи суперкроссовера начнутся в 2023 году.

Кроссоверы являются локомотивом роста автомобильного рынка в последние годы. Свои "паркетники" начали выпускать даже компании, обычно не ассоциирующиеся со внедорожниками - в том числе Bentley и Lamborghini, главный конкурента Ferrari в сегменте спорткаров.

Также в ходе мероприятия для инвесторов руководство Ferrari анонсировало появление первой полностью электрической модели автомобиля в 2025 году. В настоящее время компания выпускает четыре гибридные модели, включая флагманскую SF90 Stradale.

Ferrari ожидает, что к 2026 году 40% продаваемых автомобилей будут иметь традиционные двигатели внутреннего сгорания, 55% составят гибриды, 5% - машины на электродвигателе. К 2030 году компания рассчитывает увеличить долю электрокаров в продажах до 40%.

Согласно новому прогнозу, среднегодовые темпы роста выручки в ближайшие пять лет составят около 9%, и совокупный показатель достигнет 6,7 млрд евро в 2026 году. Также компания планирует за этот период увеличить рентабельность по операционной прибыли до 27-30% по сравнению с 25% в прошлом году, что стало рекордным показателем в её истории.

Акции Ferrari на торгах в Милане в четверг дешевеют на 1,6% на фоне падения глобальных фондовых рынков. С начала года капитализация компании сократилась на 27% и составляет 40,3 млрд евро.