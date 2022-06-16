Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Ferrari представит свой первый кроссовер в сентябре

Ferrari представит свой первый кроссовер в сентябре
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Итальянский производитель спортивных автомобилей Ferrari N.V планирует представить новый автомобиль, который по своим характеристикам будет напоминать кроссовер (SUV, sport-utility vehicle), осенью этого года.

Новая модель под названием Purosangue находится в разработке уже давно, в СМИ даже появлялись изображения прототипа. Теперь Ferrari назвала дату полноценной презентации автомобиля - сентябрь 2022 года. Ожидается, что продажи суперкроссовера начнутся в 2023 году.

ЭкономикаFerrari и Lamborghini приостановят работу в РоссииЧитать подробнее

Кроссоверы являются локомотивом роста автомобильного рынка в последние годы. Свои "паркетники" начали выпускать даже компании, обычно не ассоциирующиеся со внедорожниками - в том числе Bentley и Lamborghini, главный конкурента Ferrari в сегменте спорткаров.

Также в ходе мероприятия для инвесторов руководство Ferrari анонсировало появление первой полностью электрической модели автомобиля в 2025 году. В настоящее время компания выпускает четыре гибридные модели, включая флагманскую SF90 Stradale.

Ferrari ожидает, что к 2026 году 40% продаваемых автомобилей будут иметь традиционные двигатели внутреннего сгорания, 55% составят гибриды, 5% - машины на электродвигателе. К 2030 году компания рассчитывает увеличить долю электрокаров в продажах до 40%.

Согласно новому прогнозу, среднегодовые темпы роста выручки в ближайшие пять лет составят около 9%, и совокупный показатель достигнет 6,7 млрд евро в 2026 году. Также компания планирует за этот период увеличить рентабельность по операционной прибыли до 27-30% по сравнению с 25% в прошлом году, что стало рекордным показателем в её истории.

Акции Ferrari на торгах в Милане в четверг дешевеют на 1,6% на фоне падения глобальных фондовых рынков. С начала года капитализация компании сократилась на 27% и составляет 40,3 млрд евро.

Ferrari
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2022

Карты "Мир" могут начать принимать в Египте

ПМЭФ-2022

Представители IT-компаний сократили свое присутствие на ПМЭФ

ПМЭФ-2022

Новак заявил, что чиновники пока не вмешивались в ситуацию с "Северным потоком"

ПМЭФ-2022

Миллер подтвердил, что "Северный поток 2" готов к работе в любой момент

Миллер подтвердил, что "Северный поток 2" готов к работе в любой момент
ПМЭФ-2022

Новак сообщил, что 90-95% экспортных поставок "Газпрома" уже оплачивается в рублях

ПМЭФ-2022

Глава Башкирии заявил о "дорожном ренессансе" в республике

ПМЭФ-2022

Держателям евробондов РФ предложат выплаты в рублях через работающие с валютой банки

ПМЭФ-2022

Силуанов не исключил выхода на рынок внутренних заимствований в 2022 году

Силуанов не исключил выхода на рынок внутренних заимствований в 2022 году

Производитель косметики Revlon подал заявление о банкротстве

Производитель косметики Revlon подал заявление о банкротстве
ПМЭФ-2022

Беглов официально открыл 25-й Петербургский международный экономический форум

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });